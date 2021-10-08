В Коми нашли пропавших сестер-близняшек

Фото: Pixabay

В Сосногорском районе нашли пропавших сестер-близняшек. Они пропали во вторник, 5 октября.

Как сообщалось ранее, женщины ушли за клюквой и перестали выходить на связь. Уточнялось, что супруг одной из женщин отвез их в лес и оставил в районе 18-го км дороги Поляна - Иван-Ёль. Родственники договорились, что встретятся на этом же месте вечером, однако мужчина так и не дождался их. Забеспокоившись, он обратился за помощью к спасателям. 6 октября их начали искать.

В четверг, 7 октября, поисково-спасательные работы продолжились. Около трех часов дня охотник случайно услышал женские крики. Он отыскал и вывел из леса одну из пенсионерок. Оказалось, что с утра она поссорилась с сестрой, и женщины разошлись. Вторую сестру заметили в лесу уже в темноте. В 21:30 из леса женщину вывел сын. Как передает «Комиинформ», с пенсионерками все в порядке, они обогревались у костра, и с собой у них была еда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волонтеры Коми сообщили подробности поисков пропавшего грибника