В Сыктывкаре задержали двух человек, сваливших глобус с Доски почета

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В Сыктывкаре задержали 17-летнего и 21-летнего молодых людей, сваливших глобус с Доски почета. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщалось ранее, В Сыктывкаре неизвестные укатили глобус, установленный около Доски почета «Лучший по профессии» рядом со Стефановской площадью. Неизвестные укатили глобус. В полиции уточнили, что инцидент произошел в 0.47 9 октября. Группа молодых людей подошла к Доске почета и начала раскачивать шар на пьедестале. После этого глобус укатился.

Спустя час двух злоумышленников задержали на улице Орджоникидзе. Ими оказались 17-летний и 21-летний юноши. Возбуждено уголовное дело о групповом вандализме. Как передает «Комиинформ», фигуранты сломали шар из хулиганских побуждений.

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