В суд направлено дело об убийстве владелицы фитнес-клуба в Сыктывкаре

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Прокуратура Коми сообщила о завершенном расследовании дела об убийстве Натальи Порошкиной на берегу реки в Сыктывкаре, которое произошло летом этого года. Напомним, в преступлении признался бывший муж жертвы Сергей Карандашев.

По его словам, 27 июля они встретились в районе Кочпон на берегу Сысолы. Экс-супруги пытались поговорить, но диалог скатился в ссору. Мужчина в итоге перешел к рукоприкладству: он несколько раз ударил бывшую жену по голове палкой, а потом принялся душить ее.

Убедившись, что его жертва скончалась, преступник спрятал тело на другой стороне реки. Спустя дня, когда предпринимательницу стали искать близкие и волонтеры, он пришел к правоохранителям с явкой с повинной и показал, где находится труп. Теперь дело направили в суд.

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