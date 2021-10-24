Количество пострадавших в смертельном ДТП в Коми увеличилось до четырех

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Количество пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло в Сыктывкаре 23 октября, увеличилось до четырех. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 20:20 в Эжвинском районе. По предварительным данным, молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21074 по Ухтинскому шоссе в сторону проспекта Бумажников. Поворачивая налево, он не уступил дорогу Renault, и машины столкнулись.

Сообщалось, что результате ДТП 16-летняя пассажирка ВАЗа попала в больницу с черепно-мозговой и другими травмами. Она впала в кому второй степени и позднее скончалась в больнице.

Сообщалось также, что в аварии пострадали два человека. Водитель Renault 1979 года рождения получил ушибы грудной клетки и грудины, а также закрытый перелом кисти. У его пассажира того же года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лба и грудной клетки.

Позднее выяснилось, что в аварии пострадали не два, а четыре человека. Так, пассажирка Renault 1981 года рождения получила сотрясение мозга, ушибленную рану лба, закрытую травму правого плечевого сустава, а также скальпированую рану правой голени. Кроме того, в аварии пострадал водитель отечественного авто. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибленную рану лба и шок.

Водитель ВАЗ получил права в 2019 году. В августе 2020 года его лишили водительского удостоверения на три года за повторную езду в пьяном виде. Всего к ответственности за нарушения ПДД его привлекали 37 раз. Ему выписали направление на медицинское освидетельствование.

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