В МФЦ Коми можно без QR-кода получить бумажный сертификат о вакцинации

Фото: архив КП.

Куда все-таки можно попасть без QR-кода? На этот вопрос отвечает пресс-служба главы Коми.

Совершенно необязательно иметь QR-код сертификата о вакцинации против коронавируса, если вы направляетесь в многофункциональные центры «Мои Документы». Как объясняют власти, ограничение было введено накануне длинных выходных, объявленных по всей стране, но сейчас все по-другому - Указ Главы Коми №125 от 6 ноября 2021 его отменил.

Смело шагайте в МФЦ, никто на входе код или сертификат не попросит. Сейчас обслуживание ведется как в порядке живой очереди. Но можно и заранее записаться на прием: 8 800-200-82-12.

Бонусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко представил новую функцию МФЦ - с 12 ноября сертификат о вакцинации на бумажном носителе можно будет получить при личном обращении в любом центре «Мои Документы».

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