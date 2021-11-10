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Происшествия10 ноября 2021 10:58

Следователи Коми проводят проверку по факту пожара, в котором пострадал двухлетний ребенок

Источник:kp.ru
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Фото: СУ СК России по Республике Коми

Фото: СУ СК России по Республике Коми

В Коми организована процессуальная проверка по факту пожара в автомобиле, в котором пострадал мальчик двух лет. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по РК.

Накануне в Печоре на улице М. Булгаковой, загорелась припаркованная Toyota Corolla. В результате пожара находившийся внутри мальчик 2018 года рождения получил отравление угарным газом и ожоги. Ребенок был извлечен из авто и госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются городские врачи.

Судмедэкспертам предстоит установить вред, причиненный ребенку, а пока следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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