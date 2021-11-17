В Коми бродячие собаки загрызли до смерти 53-летнюю женщину

Следователи рассказали о второй женщине, которую загрызли собаки в Ухте

Стала известна личность второй жертвы бродячих псов, за гибель которой будут судить замначальника управления ЖКХ администрации Ухты. Ею оказалась 53-летняя горожанка, сообщает БНК со ссылкой на региональный Следком.

Установлено, что животные загрызли ухтинку насмерть на полигоне ТБО. Ее тело обнаружили 1 января 2021 года. Экспертиза покажет, что женщина мучительно умирала от потери крови.

Напомним, в Ухте от укусов собак погибли две женщины. Ответственная за отлов собак чиновница отнеслась халатно к своей работе: она не удостоверялась в наличии подтверждающих исполнение документов. Кроме того, располагая выделенными на эти цели средствами в размере 7,4 млн рублей, управление израсходовало всего 3,2 млн рублей.

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