Стали известны итоги операции тяжелобольного 6-летнего Артема Кокина из Коми

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Маленький житель Ухты Артем Кокин успешно перенес операцию, сообщает местное издание «Палитра города». Напомним, 6-летний мальчик страдает от болезни глаз, а также серьезного заболевания, из-за которого он вынужден всегда ходить в подгузнике – экстрофии мочевого пузыря.

Чтобы жить обычной жизнью, ребенку требовалась операция в Санкт-Петербурге, однако отец, который один воспитывает Артема, не мог себе этого позволить финансово. Просить денег он не мог, тогда за него это сделали врачи, обратившиеся к местным жителям через СМИ. На помощь ребенку пришли неравнодушные горожане: всего за неделю ухтинцы собрали 700 тысяч рублей. В итоге операция успешно завершилась, и теперь мальчик может отказаться от памперсов.

К сожалению, глаза лечить получится только в следующем году, однако уже сейчас усилий врачей оказалось достаточно, для того чтобы Артем мог пойти в детсад. На данный момент ребенок уже вернулся в Ухту и чувствует себя хорошо, а отец маленького ухтинца снова обратился с благодарностью к жителям города

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