В Сыктывкаре завершены поиски 15-летнего Артема Маслова

Фото из личного архива мамы пропавшего

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего 15-летнего Артема Маслова. Мальчик вышел после занятий из школы, но домой так и не вернулся. Подростка искали с 19 ноября всем поселком В. Максаковка.

Как рассказала мама школьника Татьяна, ее сын найден живым и здоровым. Сейчас Артем находится дома вместе с ней. Она поблагодарила всех за участие и переживания.

Ранее юношу видели в районе 35-ой школы, но после близкие потеряли его след. Дозвониться до него они так же не могли с пятницы: телефон Артема все это время был выключен.

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