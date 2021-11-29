В Коми значительно участились тревожные сообщения о волках

Фото: pexels

За сутки стало известно о еще нескольких местах в Коми, куда стали захаживать волки. Подписчики тематического паблика в соцсети поделились новой информацией о том, что видели хищников сразу в нескольких районах.

Особенно часто волки объявлялись в селах Сыктывдинского, Усть-Вымского и Корткеросского районов. Например, в деревне Койтыбож волки растерзали ротвейлера так же, как и в Айкино. Одного волка местные жители видят постоянно. Также под Усинском горожане нашли подозрительные следы, похожие на волчьи, они вели к Усть-Ухте.

Ранее стало известно о многократных визитах волков в разные деревни Коми. Кое-где обошлось без жертв, но сразу в нескольких селах жертвами хищников стали домашние животные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми снова видели волков в населенных пунктах (подробности)