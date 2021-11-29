Стала известна судьба пропавшего 38-летнего вахтовика из Коми

Фото из личного архива Константина З.

В Коми завершены поиски пропавшего 38-летнего жителя Усинска Константина Загвоздкина. Об этом рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт». По данным добровольцев, мужчина найден живым.

- Жив. Спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры.

Напомним, усинец пропал больше месяца назад в Калужской области. Мужчина уехал на вахту в село Бараново и перестал выходить на связь. С 16 октября его судьба оставалась неизвестной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропал 52-летний Вячеслав Сажин (подробности)