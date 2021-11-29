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Общество29 ноября 2021 8:28

Стала известна судьба пропавшего 38-летнего вахтовика из Коми

В Коми завершены поиски 38-летнего Константина Загвоздкина
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Константина З.

Фото из личного архива Константина З.

В Коми завершены поиски пропавшего 38-летнего жителя Усинска Константина Загвоздкина. Об этом рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт». По данным добровольцев, мужчина найден живым.

- Жив. Спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры.

Напомним, усинец пропал больше месяца назад в Калужской области. Мужчина уехал на вахту в село Бараново и перестал выходить на связь. С 16 октября его судьба оставалась неизвестной.

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