Охотникам сохранят их выплаты за отстрел волков

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Глава Коми Владимир Уйба выступил с видеообращением, в котором рассказал, что охотничьи выплаты на отстрел волков будут продолжаться. Средства на эти цели уже заложены.

Таким образом руководитель республики опроверг появившуюся ранее информацию о том, что выплачивать деньги охотникам прекратят, поскольку на эти цели не хватает бюджета. Как подчеркнул Владимир Уйба, власти планируют тратить на вознаграждение охотников по 5 млн рублей в год. Такой бюджет заложен на каждый год с 2022 по 2024.

Цифры средние, и бюджет был рассчитан, исходя из данных по отстрелу за предыдущий год. Размер выплаты за одного волка – 20 тысяч рублей.

Ранее жители Коми стали активно распространять в соцсетях информацию о волках, которые стали все чаще выходить в деревни и села, а также нападать на домашних животных.

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