В Сыктывкаре все школы уходят на карантин с 4 декабря

Школы Сыктывкара уходят на карантин с 4 декабря Фото: Архив "КП"

Все школы Сыктывкара уходят на карантин. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на начальника Управления образования столичной администрации Ольгу Бригиду.

По ее словам, все ученики останутся дома уже завтра, 4 декабря. Также в субботу приостанавливается образовательный процесс в школах и организациях допобразования детей. На данный момент остается неизвестным, как долго будет длиться карантин.

Ранее региональный Роспотребнадзор рекомендовал мэрии перевести учебные заведения на дистанционку из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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