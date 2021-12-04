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Общество4 декабря 2021 14:40

Сыктывкар, Ухта и Усинск находятся в лидерах по заболеваемости COVID-19

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Республике Коми ежедневно осложняется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Роспотребнадзор региона озвучил свежие данные по лидерству заболевших COVID-19 в муниципалитетах региона. Традиционно на первом месте столица Коми - Сыктывкар, здесь за последние сутки зафиксировано 74 случая инфицирования.

На втором месте - Ухта, здесь прирост составил 54 случая. Третье место у Усинска - 22 пациента за сутки заразились инфекцией. Четвертое место - у Воркуты, 19 случаев. На пятом - Сосногорский район, вирус прицепился к 16 пациентам.

Всем заболевшим оказывается помощь медиков. Напомним, за последние сутки жертвами коронавируса стали 20 человек, они не пережили эту ночь.

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