В Коми пять человек будут судить за убийство, совершенное в 2008 году

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте пять человек обвиняют в убийстве, которое было совершено еще в 2008 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурантами дела стали лидер преступного сообщества «Ифы-Козлова» Юрий Козлов и участники банды Денис Армяков, Евгений Скатов, Роман Чернокнижный, а также привлеченный для совершения преступления Вячеслав Чижинок. Их обвиняю в убийстве члена конкурирующей преступной группировки Ивана Топчиева.

Как сообщалось ранее, Топчиев был активным членом ОПГ «Шеверевские». Он следил за домом, где проживало большое количество участников банды «Ифы-Козлова». По мнению Юрия Козлова и Олега Ифы, он был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из лидеров данной преступной организации Александра Можаева. Первая попытка расправиться с Топчиевым закончилась неудачей, поскольку о планах преступников стало известно правоохранителям.

После этого за Топчиевым было организовано наблюдение. Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (позже погиб в ДТП) были определены в качестве исполнителей. Константин Спирин, Евгений Скатов, Денис Армяков, Роман Чернокнижный выступили пособниками. Долгое время они следили за потерпевшим. Для этого Спирин установил камеру в квартире расположенного напротив дома, в котором проживал Топчиев.

Были установлены квартира, в которой проживал потерпевший, а также распорядок его дня. Специально для совершения преступления злоумышленники купили УАЗ-452 и два комплекта спецодежды. Все участники убийства координировали свои действия по радиосвязи. Из схрона банды непосредственным исполнителям убийства, которых подыскал Армяков, передали два пистолета с приспособлениями для бесшумной стрельбы и патроны. В мае 2008 года Спирин на УАЗе отвез одетых в спецодежду исполнителей к дому потерпевшего.

При помощи приставной лестницы злоумышленники через окно проникли в квартиру, где жил потерпевший. Когда тот вернулся, в него выпустили множество пуль. Часть из них попала в голову. В результате пострадавший скончался. После этого на ВАЗ-2109 под управлением Армякова злоумышленники скрылись с места преступления.

Спирин был осужден в 2014 году к 9,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В итоге злоумышленника приговорили к 10,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

В СК отметили, что в ближайшее время уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве также напомнили, что в ноябре 2018 года лидер преступной организации Юрий Козлов и 19 участников банды были признаны виновными в создании преступного сообщества и целом ряде преступлений. Им назначили тюремные сроки от семи до 27 лет.

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу банды проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры. Их посадили на сроки от 7 до 13 лет. Длительное время находившийся в международном розыске Алексей Казанцев был признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) «Ифы-Козлова». Его посадили на восемь лет. Еще трое (Олег Ифа – один из лидеров – и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин) продолжают находиться в международном розыске. В отношении этих людей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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