Появились подробности исчезновения 41-летнего вахтовика в Сыктывкаре

Фото: «Лиза Алерт»
В Сыктывкаре продолжаются поиски 41-летнего Алексея Бутарина. Мужчина бесследно пропал в минувшую пятницу, 3 декабря, в поселке Краснозатонский.
Известно, что мужчина родом из села Палауз Сысольского района. В столицу республики он приехал на работу вахтовым методом. В день пропади он вышел со службы и больше его никто не видел.
Сейчас его поисками занимаются волонтеры и спасатели. Они намерены прочесать близлежащие территории в поисках Алексея.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Любую информацию об Алексее ждут по телефону 8-800-700-54-52.
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