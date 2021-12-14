Вячеслав Гейзер вместе с сообщниками выплатят «Коми холдинговой компании» более 64 млн рублей

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Верховый суд Республики Коми оставил без изменений решение Сыктывкарского городского суда о взыскании с экс-главы региона Вячеслава Гейзера и его сообщников более 64 млн рублей в пользу АО «Коми холдинговая компания».

Всего, как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Вячеслав Гейзер, Валерий Веселов, Наталья Моторина и Игорь Ковзель должны выплатить в пользу акционерного общества сумму ущерба в размере 64 026 860 рублей.

Судебный иск о взыскании многомиллионного ущерба подала «Коми холдинговая компания». Замоскворецкий районный суд Москвы признал ответчиков виновными в хищении денег. В частности, Вячеслав Гейзер был осужден за коррупцию на 11 лет лишения свободы. Позже отбывающий срок бывший руководитель региона рассказал о том, что стал дедушкой, а также где и когда подхватил коронавирус.

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