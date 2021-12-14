Стала известна судьба пропавшего более трех месяцев назад 14-летнего подростка

Фото: Ухта-СПАС

В Коми прекращены поиски 14-летнего подростка Никиты Кизина. Мальчик исчез еще 28 августа в Ухте. С тех пор он не возвращался домой и не общался с близкими.

Как рассказали волонтеры АНО «Ухта-СПАС», ребенок найден живым и здоровым. Других деталей поисков добровольцы не раскрывают. Однако, по некоторым данным, подросток вел бродяжнический образ жизни и был с друзьями.

Напомним, в последний раз мальчика видели в одном из городских магазинов. По словам очевидцев, Никита выглядел здоровым и беспечным.

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