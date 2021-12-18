В Сыктывкаре нашли труп пропавшей 30-летней Ирины Сафроновой

Фото из личного архива Ирины С.
В Сыктывкаре завершены поиски местной жительницы Ирины Сафроновой. Горожанка пропала еще 5 декабря и с тех пор не выходила на связь с близкими.
О результатах поисков рассказали в социальных сетях волонтеры «Лизы Алерт». К сожалению, живой найти женщину не удалось. Ее тело было найдено недалеко от места, где она пропала.
- Ирина Сафронова погибла. Приносим соболезнования родным, - написали волонтеры.
По факту гибели сыктывкарки проведена проверка. Криминального характера смерти следователи не нашли.
Ирине Сафроновой было всего 30 лет.
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