Пропавший при обрушении здания 31-летний ухтинец до сих пор не найден

Фото: пресс-служба МЧС Коми

В Ухте продолжаются поиски пропавшего рабочего, который предположительно остался под завалами рухнувшего здания по улице Машиностроителей. До сих пор остается неизвестной судьба мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Коми, на месте ЧП работала кинологическая служба, однако результатов пока нет. В месте обрушения конструкции человек не найден.

- Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются. Информация о местонахождении мужчины уточняется, - заявили в ведомстве.

Добавим, что пропавшим ухтинцем является наемный рабочий. Он вместе с коллегой проводили демонтаж конструкций, когда та рухнула. Известно, что мужчине всего 31 год.

По факту обрушения части конструкции неэксплуатируемого здания следователями СК проводится процессуальная проверка.

- Следователями комитета проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

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