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Происшествия30 декабря 2021 7:50

Два мальчика, пострадавших в смертельном ДТП в Коми, находятся на ИВЛ

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Состояние двух выживших мальчиков в смертельной аварии на трассе Сыктывкар - Ухта оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает региональный Минздрав. Оба ребенка подключены к аппарату ИВЛ.

Подросток 12 лет получил в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, тупую травму живота и шок второй степени. Его младший брат, которому всего шесть месяцев, госпитализирован с травмой головы и лица. Ребенок в момент столкновения не был в специальном кресле.

Их мама была прооперирована и сейчас находится под наблюдением врачей.

Отцу семейства и 14-летней девочке выжить не удалось.

Напомним, 29 декабря на 30 км автодороги при столкновении Audi 100 с Haval погибли два человека и пострадали четверо.