В Сыктывкаре вернут старую цену на проезд у трех перевозчиков 14 января

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Администрация Сыктывкара сообщила, что три столичных перевозчика вернут старую стоимость оплаты проезда с сегодняшнего дня, 14 января. По информации мэрии, цена будет составлять не 30, а 28 рублей.

– Предприниматели с января самовольно взимали с пассажиров 30 рублей за проезд вместо положенных 28, что вызвало правомерное недовольство со стороны горожан и побудило власти Сыктывкара принять жесткое решение в отношении перевозчиков, – отметили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее владельцам трех маршрутов – Сергею Бакину, Юрию Кожевнику и Оксане Мингазовой, владеющими маршрутами 6, 17, 20, 24 и 44, направили уведомление о неправомерности их действий, также были отправлены в правоохранительные и надзорные органы.

– Чтобы положить конец чехарде с оплатой проезда и самовольству перевозчиков, принято решение обратиться к оператору транспортных платежных систем, который осуществляет управление работой валидаторов, с просьбой перезапустить систему таким образом, чтобы с 14 января на программном уровне нельзя было выбивать проездные билеты свыше 28 рублей, – отметил первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Напомним, что в Сыктывкаре стоимость проезда на автобусах подорожает до 30 рублей 30 января. «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» повысит стоимость проезда несколько ранее – 20 января.

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