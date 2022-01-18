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Общество18 января 2022 10:41

Пропавшая 89-летняя пенсионерка из Сыктывкара найдена живой

Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшей 89-летней Ангелины Щановой. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

- Найдена. Жива, - написали добровольцы, традиционно не раскрывая подробности случившегося. - Спасибо всем за участие в поисках.

Напомним, больше суток назад пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась обратно. Горожанка страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, что осложняло поисковые работы.

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