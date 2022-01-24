«Господи, помоги»: в Сыктывкаре больше недели назад пропал 21-летний Дмитрий Савкин

Фото: «Лиза Алерт»

Стали известны подробности поисков 21-летнего Дмитрия Савкина из Сыктывкара. Молодой человек пропал еще 14 января, с тех пор о нем нет никаких вестей.

Как сообщает издание «Комиинформ», к поискам парня по просьбе правоохранителей подключились спасатели. В минувшую субботу, 22 января, сотрудники СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК обследовали местность доручастка на проезде Геологов, однако никаких результатов это не дало.

Также есть версия, что Дмитрий мог пропасть у берега Вычегды. Спасатели выехали на предполагаемое место, но следов сыктывкарца не обнаружили.

В это время семья молодого человека не может найти себе места и просит всех неравнодушных помочь с поисками Дмитрия. Известие о пропажи парня всколохнуло соцсети и сотни людей молятся за благополучный исход поисков.

- Господи, помоги им. Пусть найдется живым и здоровым, - пишут слова поддержки пользователи социальных сетей.

Приметы пропавшего: рост 175, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день пропажи на Дмитрие была черная куртка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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