Пост руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми займет Ольга Микушева

Фото: Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)

Исполняющим обязанности руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) стала Ольга Микушева. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Владимир Уйба.

Как сообщалось ранее, руководитель Службы строительного, жилищного и технического надзора Роман Шашев покидает свой пост. Сам чиновник отметил, что об отставке его предупредили в пятницу, сказав, что в понедельник его последний рабочий день. Шашев предположил, что исполнять обязанности руководителя будет вероятнее всего Ольга Микушева.

Глава Коми своим распоряжением отправил Шашева в отставку. Согласно другому документу, со вторника, 25 января, исполнять обязанности руководителя службы будет Ольга Микушева. Ранее она занимала должность первого заместителя главы ведомства.

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