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Общество24 января 2022 12:50

Роспотребнадзор Коми вновь рекомендовал властям Сыктывкара закрыть школы на карантин

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор Коми в очередной раз направил рекомендации властям Сыктывкара закрыть школы на карантин из-за растущей заболеваемости среди детей. Ведомство оценивает эпидобстановку как неблагоприятную.

Отмечается, что решение должно быть принято в течение дня.

Напомним, ранее школы Ухты перешли на дистанционное обучение до 31 января. Роспотребнадзор также выступает за то, чтобы образовательные учреждения были закрыты до конца января.

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