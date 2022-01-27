Прокуратура Коми подтвердила факт жестокого обращения с воспитанниками детсада в Сыктывкаре

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре завершено расследование по факту грубого отношения к воспитанникам детского сада №99. Сотрудницу образовательного родители обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По их словам, дети подвергаются насилии со стороны женщины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвинения родителей нашли подтверждение. К тому же, руководство садика не сделало ничего, чтобы отстранить воспитательницу от работы, когда факт насилия был доказан.

- Факт грубого отношения работника детского сада к несовершеннолетней нашел свое подтверждение. Так, вопреки требованиям Федерального закона руководство детского сада не обеспечило профилактику нарушения прав других воспитанников путем незамедлительного отстранения воспитателя от работы. От работы воспитатель отстранен только в ходе проведения прокурорской проверки. Образовательной организацией информация о грубом обращении с ребенком в УМВД России по Сыктывкару незамедлительно не направлена, - заявили в ведомстве.

Также прокуратура по итогам проверки внесла представление в управление образования администрации Сыктывкара, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

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