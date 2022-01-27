Просьба Мишустина оценить работу Владимира Уйбы оказалась фейком

Фото: vk.com/pressrkomi

Вопрос о деятельности губернаторов страны, опубликованный на аккаунте в Instagram от имени премьер-министра России Михаила Мишустина, оказался фейком. Выяснилось, что личной страницы в соцсети у председателя правительства нет.

Опровержение дали в пресс-службе правительства РФ. Там заявили, что никакого опроса о работе глав регионов не проводится.

Напомним, ранее якобы председатель российского правительства Михаил Мишустин запустил интерактив в сторис в Instagram. От его лица неизвестные просили подписчиков оценить работу губернаторов страны.

Так, на его странице уже появилась кандидатура главы Коми Владимира Уйбы. Желающие могут написать свое мнение, ответив на вопрос: «Как оцениваете его деятельность на посту?».

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