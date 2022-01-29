Читавшего «молитву» инспектора ДПС из Сыктывкара МВД не будет наказывать

Фото из личного архива Вадима Ветошникова

В Сыктывкаре завершена проверка в отношении сотрудника ГИБДД Вадима Ветошкина. Инспектор ДПС прославился на всю страну после того, как зачитал протокол о нарушении в форме проповеди, на церковный лад. Видео с креативным сотрудником правоохранительных органов быстро стало популярным в Сети.

Как сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел, руководство ОГИБДД по Сыктывдинскому району не нашло нарушений дисциплины в поведении своего подчиненного.

В ведомстве сразу заявляли, что увольнять или наказывать мужчину не собираются.

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