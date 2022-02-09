Экс-главу МВД по Коми отказались помещать под домашний арест

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Верховный суд Коми отклонил ходатайство осужденного за коррупцию экс-главы МВД Коми Виктора Половникова об изменении меры пресечения на домашний арест.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Половников, будучи министром, получил через посредников в качестве взятки 14 миллионов рублей от общей суммы в размере 25 миллионов рублей. Это была плата за оказание содействия совладельцу ООО «Деловой альянс» Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, в рамках уголовного дела, находящегося в производстве следователя следственной части следственного управления МВД по Коми.

В октябре прошлого года Сыктывкарский городской суд признал Половникова виновным. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 14,5 миллиона рублей, а также запретом занимать должности в МВД на 5 лет. Половников лишен звания генерала-майора полиции. Кроме того, у него конфискуют полученную взятку.

С момента задержания в январе 2020 года и по настоящее время экс-министр содержится под стражей. Как передает БНК, Верховный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

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