В ГИБДД Коми раскрыли личности погибших водителей на трассе Сыктывкар – Ухта

Фото: управление ГИБДД по Коми

Стали известны личности водителей, погибших в ДТП, которое произошло в понедельник, 14 февраля, на трассе Сыктывкар – Ухта. Об этом сообщили в кубанском управлении ГИБДД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на трассе Сыктывкар – Ухта. На 281 км дороги водитель КамАЗа решил выехать на встречку и врезался в японский грузовик ISUZU. В лобовом столкновении машин погибли оба водителя.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла в 9.13. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем КамАЗ и врезался в стоящий трактор «Беларус». После чего водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в ISUZU. За рулем японского грузовика был мужчина 1974 года рождения. В результате ДТП погибли оба водителя.

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