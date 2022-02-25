Норвежская сборная не приедет на ЧМ по бенди в Сыктывкаре

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Сборная Норвегии вышла из состава участников чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре. Об этом сообщает портал «Бенди+».

Помимо Норвегии, из-за ситуации на Украине от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России отказались финские и шведские команды. Президент Международной федерации бенди (FIB) и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник отметил, что такое решение этих сборных не повлияет на проведение турнира. По его словам, официальных документов о снятии сейчас нет.

– Если это снятие произойдет, то ничего страшного, – отметил Скрынник.

По его словам, чемпионат в любом случае пройдет в праздничной атмосфере.

Напомним, чемпионат мира по хоккею планировали провести весной 2022 года – с 27 марта по 3 апреля. Сегодня стало известно, что Финляндия и Швеция отказались принимать участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом. Пока что в списках стран-участников остались Венгрия, Эстония, Германия, Казахстан и Россия.

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