Прокуратура Коми организовала проверку по факту ДТП с десятью пострадавшими

Фото: Сыктывкар №1.

Громким ДТП с 10-ю пострадавшими, 5 из которых дети, произошедшим вчера в Сыктывкаре, заинтересовались правоохранительные органы Коми. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Напомним, вчера вечером, 23 июня, на выезде из Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонского произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. Как выяснилось, водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной КАМАЗ не предоставил преимущества в движении, совершая поворот налево. И врезался в рейсовый пассажирский автобус НЕФАЗ №46.

Многим пассажирам потребовалась помощь медиков. Прокуратура проведет проверку как в отношении компании, которой принадлежит автомобиль КАМАЗ, так и организации, осуществляющей пассажирские автобусные перевозки.

- По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в релизе ведомства.

Между тем, как подчеркнули в пресс-службе компании «Комиавтотранс», отвечающей за безопасность перевозок рейсового автобуса №46, всем пострадавшим будут выплачены страховые выплаты.

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