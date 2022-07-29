Сыктывкарский суд продлил домашний арест сбившей насмерть человека Ирине Шеремет

Фото: СУ СК России по Коми

В Сыктывкаре продлили домашний арест 52-летней Ирине Шеремет. Женщина - главный фигурант уголовного дела по резонансному ДТП, в котором погибла мать двоих детей и пострадал 8-летний школьник. Согласно постановлению суда, виновница аварии пробудет под арестом до 31 октября.

Напомним, резонансное ДТП с участием Ирины Шеремет произошло 1 октября 2021 года в 07:55 в Сыктывкаре. По данным УГИБДД МВД по Коми, Ирина Шеремет за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. На перекрестке она начала поворачивать направо на разрешающий сигнал светофора и сбила 8-летнего мальчика Филиппа. После женщина уехала с места аварии, но напротив дома 74/1 она не справилась с рулевым управлением, выехала на тротуар и сбила 35-летнюю женщину, которая умерла до приезда медиков. У сыктывкарки осталось двое детей.

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