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Происшествия31 июля 2022 6:00

Поиски мужчины с деформацией уха в Коми оборвались из-за трагедии

В Коми нашли тело 57-летнего Сергея Гаврилина
Источник:kp.ru
Фото: Ухтаспас

Фото: Ухтаспас

Поиски 57-летнего Сергея Гаврина, который пропал 27 июля, завершены. Об этом сообщили волонтеры «Ухтаспас». Мужчину, как уточняется в сообщении, обнаружили мертвым.

Гаврилина начали искать в социальных сетях накануне. Волонтеры сообщали, что в тот день он вышел из дома, а после связь оборвалась. Впоследствии к поискам подключили правоохранителей и поисковиков.

Сегодня стало известно, что пропавшего нашли погибшим. Детали произошедшего не уточняются.

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