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Общество24 августа 2022 14:04

Гострудинспекция Коми начала расследование произошедшего во время фаер-шоу в Печоре инцидента

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Виктора Ф.

Фото из личного архива Виктора Ф.

Гострудинспекция Коми намерена расследовать инцидент, произошедший во время фаер-шоу в Печоре, после которого звукорежиссер Виктор Ф. впал в кому. Мужчина был жестоко избит местным жителем.

Ведомство классифицирует произошедшее как «несчастный случай». Инспекторы получили извещение, в котором сообщалось, что работник мероприятия получил травму при падении.

Известно, что Виктор упал на бетон и ударился головой после того, как его толкнул нападавший. Сейчас звукорежиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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