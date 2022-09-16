«Наш солнечный мальчик»: близкие трагически погибшего молодого жителя Коми скорбят о потере

Фото: из личного архива семьи

Родные погибшего на Украине жителя Печоры скорбят о своей потере. Близкие Евгения Цимбала рассказывают, каким человеком он был при жизни и не могут поверить в случившееся.

Со слов семьи молодого парня, он был светлым, добрым и жизнерадостным, отзывчивым человеком. В его окружении вспоминают, что Евгений всегда был готов на помощь.

– Нет слов, чтобы выразить всю нашу боль и горечь от потери. Женечка, не могу в это верить, тебе жить и жить, вся жизнь была впереди. Ты для нас всех всегда останешься в нашей памяти светлым, добрым мальчиком, – рассказывают знакомые семьи.

Евгений Цимбал погиб 7 сентября на территории Украины, подробности его гибели неизвестны. Дата и время похорон будут известны позже.

– Невозможно поверить и больно осознать, – комментируют родные.

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