В Коми выясняют причину смерти 14-летней девочки

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет выясняет причины смерти 14-летней жительницы Ухты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, тело девочки нашли в лесу во вторник, 11 октября. О судьбе ребенка не было ничего известно с 5 октября. Причины смерти девушки пока остаются неизвестным. Что именно произошло, выяснят эксперты. По факту трагедия проводится проверка.

Напомним, школьница ушла из дома 5 октября рано утром. Она вышла в лицей вместе со своим младшим братом, проводила его и исчезла. Перед уходом Настя попросила мальчика передать семье послание и ушла. Когда родителям подростка позвонили из школы и сообщили, что юная ухтинка не пришла на занятия, Сергей и Анастасия Поздеевы забили тревогу. Позже ее мама обнаружит телефон дочери дома и увидит, что та удалилась из всех социальных сетей.

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