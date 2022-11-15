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НовостиОбщество15 ноября 2022 4:45

В МВД Коми начали проверку после нападения собак на двух девочек

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МВД Коми заинтересовались нападением собак на двух девочек в поселке Водный. Представители ведомства прокомментировали «КП-Коми», что в настоящий момент началась проверка.

– Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, два ЧП произошли в течение нескольких дней с двумя девочками. На первую 5-летнюю девочку 6 ноября напала собака прямо на детской площадке. Позже, 9 ноября, произошло второе нападение.

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Известна сумма (подробности)