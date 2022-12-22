В Минздраве Коми рассказали о состоянии пострадавшего водителя ВАЗа

Фото: ОГИБДД Ухты

Пострадавший в результате ДТП в Ухте водитель ВАЗ-2107 находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 21.44. Женщина 1984 года рождения ехала за рулем Skoda Octavia по улице 30 лет Октября. На регулируемом перекрестке с улицей Бушуева она решила повернуть налево. При этом водитель не уступила дорогу «семерки». В итоге машины столкнулись. После этого ВАЗ врезался в дерево. В результате ДТП пострадал 23-летний водитель «Жигулей». Он получил множественные травмы, закрытый перелом таза, а также гемопневмоторакс.

Сейчас молодого человека лечат в отделении травматологии местной больницы. Пациент находится в общей палате. Изначально предполагалось, что у водителя разрыв печени. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии, передает БНК.

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