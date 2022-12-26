В Коми не стали выпускать из-под стражи учителя Никиту Тушканова

Фото: из личного архива Никиты Тушканова

Верховный суд Коми не изменил меру пресечения учителю Никите Тушканову, обвиняемому в дискредитации Вооруженных Сил РФ и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили пресс-служба судов республики.

Как сообщалось ранее, Тушканов вышел 23 января 2021 года на центральную площадь в Микуне на одиночный несанкционированный пикет в защиту своих убеждений, а именно – свободы слова. В марте того же года педагога уволили. Официальная причина – «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

На Тушканова завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма и дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Городской суд заключил фигуранта под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля. Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию и не стал меру пресечения учителю.

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