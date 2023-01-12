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НовостиОбщество12 января 2023 5:15

После аварии восстановили очистное сооружение в Воркуте

Источник:kp.ru
Фото: администрация Воркуты

Фото: администрация Воркуты

Администрация Воркуты сообщила о завершении работ по восстановлению трубопровода. По предоставленным данным, 12 января уже началась подача и очистка воды путем хлорирования.

В муниципалитете отметили, что по-прежнему продолжаются работы по демонтажу завалов. Утверждается также, что исключен фактор аварийного выброса сточных вод в окружающую среду. Окончательно работы планируют завершить 15 января.

Авария произошла еще 24 декабря, когда обрушилась бетонная производственная площадка на канализационную трубу и трубу отопления. По предоставленным данным, по факту случившегося проходит проверка.

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