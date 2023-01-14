Бывшего первого заместителя главы Коми похоронят в Сыктывкаре

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Бывшего первого заместителя главы Коми Анатолия Каракчиева похоронят в Сыктывкаре. Об этом сообщает БНК.

Как сообщалось ранее, экс-чиновник умер 13 января в Кардиодиспансере. Пациент скончался после операции по удалению тромба. Он давно боролся с онкологическим заболеванием. В феврале Каракчиеву исполнилось бы 72 года.

Простятся с покойным в понедельник, 16 января. В 10 утра начнется церемония в Свято-Стефановском соборе. Бывшего первого зама главы Коми похоронят на краснозатонском кладбище.

Каракчиев родился в 1951 году в рабочей семье в Сыктывкаре. В 1989 году он стал зампредом, а в 1990 году председателем Сыктывкарского городского Совета. Спустя четыре года Каракчиев возглавил администрацию Сыктывкара. С июня 1994 года чиновник был первым заместителем главы Коми – министром экономики. В 1998 – феврале 2002 года Каракчиев занимал должность первого заместителя главы республики.

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