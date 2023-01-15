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НовостиПроисшествия15 января 2023 6:00

Бастрыкин поручил разобраться с расселением дома в Усинске после пожара

Источник:kp.ru
Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту затянувшихся сроков переселения жильцов дома в Усинске. Руководитель ведомства обратил внимание на ситуацию после публикации в СМИ, где сообщается, что строение стало аварийным после пожара.

ЧП с пожаром произошло в доме на Лесной, 21 еще в 2020 году. После пожара, со слов жильцов, стало много грызунов, появились проблемы с отоплением, появился неприятный запах. Проживающие пытались справиться с проблемой самостоятельно, строение признавали аварийным еще в 2018 году, а 2 января 2023 года там произошел пожар снова по причине неисправности оборудования.

Александр Бастрыкин поручил проверить условия проживания и причины затянувшихся сроков. Глава Следственного комитета Коми необходимо возбудить уголовное дело. Ход расследования будут держать на контроле в центральном аппарате СК.

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