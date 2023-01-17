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НовостиОбщество17 января 2023 6:31

«Для мамы был опорой»: 14-летнего мальчика из Коми нашли мертвым

В Коми похоронят трагически погибшего 14-летнего школьника
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Коми простятся с трагически погибшим 14-летним Арсением И. (имя изменено, - прим.ред.). Мальчик из Микуни был обнаружен мертвым 15 января. По предварительным данным, подросток покончил с собой из-за любовных переживаний.

Смерть Арсения стала сильным ударом для его мамы. Он был любимым сыном, ее поддержкой и опорой, говорят близкие семьи.

- Никакими словами не высказать страшное горе, которое постигло семью нашей дорогой Леночки. Сеня был замечательным парнем. Дай Бог сил маме пережить эту трагедию. Соболезнуем, - написала жительница города Ольга.

Прощание со школьником состоится сегодня, 17 января, в 12:30. В феврале мальчику исполнилось бы 15 лет.

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