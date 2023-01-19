Бывший сотрудник МВД Коми в 30-градусный мороз помог пострадавшим в серьезной аварии

Фото: ОМВД России по Усть-Вымскому району

В Усть-Вымском районе Коми на новогодних праздниках произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек, среди них — двухлетний ребенок. Авария случилась 5 января на 55 км дороги Айкино — Кослан.

В это время в Коми ударили аномальные морозы, а пострадавшие могли замерзнуть. Однако к ним на помощь пришел майор полиции в отставке Василий Жданов.

Он вместе с семьей направлялся в Удорский район, когда стал свидетелем ДТП. Ни секунды не раздумывая, он остановился и поспешил помочь. Маленького ребенка мужчина отправил в больницу на машине, а оставшимся пострадавшим раздобыл теплые вещи и одеяла.

По словам коллег экс-полицейского, на место ДТП прибыло две кареты скорой помощи, однако в аварии три человека получили серьезные травмы и не могли самостоятельно передвигаться. Василий Жадов, не посчитавшись с личным временем, высадил из машины супругу, мать и 7-летнюю дочь и при помощи граждан погрузил в свой автомобиль одну из пострадавших, фельдшера и повез их в районную больницу.

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