Главу Объячево привлекли к дисциплинарной ответственности за срубленную елку

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Прокуратура Коми привлекла к дисциплинарной ответственности главу Объячево, куда входит деревня Черныш, за срубленную администрацией пышную ель. По информации ведомства, муниципалитет принял решение о вырубке с нарушениями. В связи с чем, в совет также было внесено представление.

После вмешательства надзорного органа, депутатов обязали также высадить новые деревья. Прокуратура намерена держать этот вопрос на контроле.

Жители села Черныш, напомним, были возмущены вырубкой в начале декабря. Дерево было высажено возле стелы в честь погибших в Великой Отечественной войне земляков на Центральной улице. В администрации тогда пояснили, что ель срубили, чтобы избежать угрозы падения.

– Совет привлек главу сельского поселения к дисциплинарной ответственности. Кроме того, депутаты Совета обещали проконтролировать вопрос высадки на том месте деревьев взамен срубленной ели, – прокомментировали «КП-Коми» в пресс-службе ведомства.

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