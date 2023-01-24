В Коми ужесточили приговор экс-директору САТП №1

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Экс-директору ООО «САТП №1» Александру Рукавишникову и бухгалтеру АО «Комиавтотранс» ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, в 2016-2018 гг. Александр Рукавишников при участии главного бухгалтера «Комиавтотранса» растратил со счета предприятия 5,9 млн рублей под предлогом оплаты договоров на оказание услуг по ремонту автобусов организации. Вину в совершённом преступлении подсудимые не признали.

Александру Рукавишникову назначено судом наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей, главный бухгалтер Комиавтотранса – к 4 годам лишения свободы с таким же штрафом.

Приговор обжаловали в Верховном суде Коми. После этого решение отменили, и дело вернули на новое рассмотрение в Сыктывкарский городской суд. Рукавишникова приговорили к 5,5 года лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Бухгалтеру увеличили срок на четыре месяца, размер штрафа также сохранен.

Гражданский иск ООО «САТП №1» удовлетворили частично. С обоих солидарно взыскали 20 275 421 рубль 37 копеек. Осужденных арестовали в зале суда.

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