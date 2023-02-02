Бывшего учителя из Микуня оставят в СИЗО до апреля

Фото: личный архив Н.Тушканова.

Никита Тушканов по решению суда останется под стражей, об этом рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Напомним, Никита Тушканов, известный как пикетирующий учитель из Микуня, обвиняется по статье «публичного оправдания терроризма» – ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

С ходатайством продлить срок содержания под стражей выступили следственные органы. Суд решил продлить срок содержания под стражей до 5 апреля этого года. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, учитель из Микуня вышел 23 января 2021 года на городскую площадь с плакатом в защиту свободы слова. После чего педагога уволили, аргументировав это «официальной причиной» – на страницах в соцсетях педагога было обнаружено совершение аморального поступка, недопустимого при выполнении педагогической деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми не стали выпускать из-под стражи учителя Никиту Тушканова (подробности)