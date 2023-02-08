Великобритания ввела санкции против прокурора Коми

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Великобритания ввела санкции в отношении прокурора Коми Николая Егорова. Об этом сообщает МИД страны.

Всего в новом списке 15 физических и юридических лиц. В частности, туда вошел прокурор Коми. В британском МИД отметили, что люди и компании, против которых ввели санкции, причастны к проведению специальной военной операции. В список, в частности, попали российский бизнес-омбудсмен Борис Титов и разработчик беспилотников ZALA.

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